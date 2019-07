Rakete in Lagerhaus sichergestellt

Die Luft-Luft-Rakete aus französischer Produktion vom Typ Matra S530 wurde in einem Lagerhaus in der Nähe der lombardischen Stadt Pavia sichergestellt. Der 60-jährige Zollbeamte, der 2001 für die neofaschistische Partei Forza Nuova kandidiert haben soll, wollte die Rakete laut den Ermittlern an ukrainische Separatisten verkaufen.