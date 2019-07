„Vettel. Mann gegen Mann zum Vergessen“, rechnet die „Gazzetta dello Sport“ bereits mit dem vierfachen Weltmeister ab. Und auch bei Ferrari-Teamchef Mattia Binotto laufen die Brillen schon an: „Er hat einen Fehler gemacht. Er weiß es, es tut ihm leid“, so der Ferrari-Teamchef, „sein Rennrhythmus war im Vergleich zu Charles Leclerc nicht so schlecht. Sebastian wird wieder zurückkehren.“