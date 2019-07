Mit einem zehnseitigen Schreiben wandten sich Rainbacher Anrainer an die Volksanwaltschaft. Ihre Forderung: Das geplante Sägewerk im Ortsteil Summerau genau unter die Lupe zu nehmen. „Wir haben leider keine ernsthaften Gespräche mit dem Bürgermeister führen können. Jetzt müssen wir uns an die Volksanwaltschaft und an die Medien wenden. Es ist ein Hilferuf“, erklärt Martin Scheuringer.