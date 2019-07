Auf einer Baustelle in Großarl (Pongau) sind am Montagvormittag zwei Männer bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, waren der 39-Jährige und der 43-Jährige bei Renovierungsarbeiten an einem Einfamilienhaus vom 2. Stock aus auf eine Plattform eines Bauaufzugs gestiegen, um nach unten zu fahren. Dabei stürzte die Plattform aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter zu Boden.