Was bei Solaranlagen beachtet werden muss

In Wien bietet unter anderem Wien Energie die Errichtung von Solaranlagen für Private an. Neben der Zustimmung des Eigentümers ist eine Baugenehmigung und Bewilligung nach dem Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz nötig. Dazu kommt die technische Abklärung. Will man sich die Bürokratie ersparen, bietet das Unternehmen Komplett-Angebote an, kostenlose Beratung gibt es in der Zentrale Spittelau.