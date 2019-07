Marktchancen unter der Sonne

Fronius (Wels) verwandelt die spanische Sonne in „sauberen Strom“ in der Solar-Energie-Sparte, aber auch Schweiß- und Batterietechnik hat drei Standorte. Mit Kunststoff für den Laborbedarf und die Pharmaindustrie ist Greiner Bio One (Kremsmünster) in 100 Ländern präsent. Seit zwei Jahren werden Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen auf der iberischen Halbinsel - Spanien, Portugal - über eigene Vertriebsniederlassungen betreut. Für den Logistik-Spezialisten TGW (Marchtrenk) gilt Barcelona als wichtige Drehscheibe für den spanischen, französischen und sogar den gesamteuropäischen Markt. Die Niederlassung beschäftigt 200 Mitarbeiter. Der Lasergravurmaschinenhersteller Trotec (Wels, Marchtrenk) startet in drei Niederlassungen mit 19 Mitarbeitern durch und baut den Standort Madrid aus.