In den letzten Wochen häufen sich in der Steiermark Meldungen über Autos, die in Brand geraten sind. Man könnte meinen, die Hitze sei schuld. Mit den Außentemperaturen hat dieses gefährliche Schauspiel jedoch nicht wirklich zu tun, wie Thomas Stix vom ÖAMTC aufklärt. Fakt ist aber: Laut der Statistik des Bundesfeuerwehrverbandes geraten täglich fünf Fahrzeuge in Brand.