„Das geht zu weit“

Dass die Hallstätter ab 2020 den Bus-Strömen einen Riegel vorschieben, sorgt für kuriose Entwicklungen. So stellten sich bereits andere Tourismusziele aus der Steiermark und Salzburg an, die vom Hallstatt-Korb in Zukunft profitieren wollen und Besucher willkommen heißen würden. „Das geht zu weit, wir sind ja kein Reisevermittler“, winkt Scheutz ab. Wobei der Besucher-Ansturm auch Jobs bringt. So sind allein bei der Parkraumgesellschaft der Gemeinde 13 Mitarbeiter beschäftigt.