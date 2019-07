Weil er wohl nicht aufgepasst hatte, krachte ein Lkw-Fahrer (46) aus Marchtrenk an der Umfahrung in Traun (Oberösterreich) gegen die Leitschiene - dabei wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen, das Führerhaus samt Lenker stürzte über eine Böschung. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus dem Wrack befreien.