Gefahr durch E-Bikes

Klaus Robatsch vom KFV unterstützt das Maßnahmenpaket der Landesräte und bekräftigt, dass es „noch viele solcher Maßnahmen benötigt, um Radfahrern ein sicheres Gefühl zu geben“. Eine große Herausforderung sieht auch er beim Thema E-Bike. „Alleine im Vorjahr kam es in Österreich zu 41 tödlichen Radfahrunfällen, 17 davon mit E-Bikes. In Kärnten kam es im Vorjahr zu einem tödlichen E-Bike-Unfall“, so Robatsch, der an Radfahrer appelliert, immer einen Helm zu tragen.