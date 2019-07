Doppelt so viele Gäste

Besonders stolz sind Geiger und Mangott auf die doppelt so hohe Beförderungskapazität der neuen Dorfbahn von der Firma Leitner: „Die Entwicklung der Beförderungszahlen spricht für sich: In der ersten Wintersaison im Jahr 1986 beförderte die U-Bahn zum Beispiel im Februar rund 144.000 Personen, im vergangenen Februar waren es fast 280.000.“ Die Kosten für die neue Bahn betrügen übrigens 26 Millionen Euro.