Heimlich, still und leise dringen die meisten Einbrecher in Häuser, Unternehmen und Co. ein. Doch nicht jener vorerst unbekannte Täter, der es auf die Büros des Tiroler Fußballverbandes abgesehen hatte. Denn er hat die Scheibe der gläsernen Eingangstüre kurzerhand zerschlagen, so dass sie in tausend Stücke fiel.