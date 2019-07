In den Wintermonaten wurden am Kollerberg in St. Pölten schon zahlreiche tote Eschen registriert. Ein genauer Schlägerungsplan wurde erlassen, doch zusätzlich zu den 1,5 Hektar Wald wurde nun auch der idyllische Wegesrand zum Alpenbahnhof in Kleinholz geschlagen. „Völlig unverständlich und unnötig“, wettern Anrainer.