Die Nachfrage nach Tickets für die pan-europäische Fußball-EM-Endrunde 2020 ist groß wie nie! 19,3 Millionen Anfragen für Eintrittskarten habe es in der ersten Verkaufsphase gegeben, teilte die UEFA am Montag mit. Neben dem Finale und den Halbfinals in London seien die Gruppenspiele in München und Amsterdam besonders begehrt. Für das Finale im Wembley-Stadion gab es 1,9 Millionen Kartenwünsche.