Zu Besuch in Wiens einziger Liebeskummer-Praxis

Wie lange die Therapie dauert, ist immer unterschiedlich. „Manche benötigen nur ein klärendes Beratungsgespräch. Bei anderen Menschen entsteht aufgrund tiefsitzender Verletzungen ein länger dauernder therapeutischer Prozess. “, erläutert die Psychologin. Und was ist das Schlimmste, was man seinem Partner antun kann? „Ich hatte einen Fall, da hat der Mann ein Post It hinterlassen, worauf stand: ,Es ist aus‘. Als sie von der Arbeit nachhause kam, sah sie nur das Post It. Alle seine Sachen waren weg und er war nicht mehr zu erreichen. So etwas ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Der gemeinsamen Zeit überhaupt keine Wertschätzung entgegenzubringen und das Ende auch nicht zu begründen. Dabei entstehen zusätzlich zum Verlustschmerz, viele ungeklärte Fragezeichen und ein massive Verletzung des Selbstwertes.“