Fernwärme war im Mai um 2,1 Prozent teurer als vor einem Jahr, Gas um 1,5 Prozent. Holzpellets kosteten um 0,8 Prozent mehr. Im Vergleich zum Vormonat April wies Superbenzin mit plus 3,5 Prozent die stärkste Preissteigerung auf. Dahinter folgten Heizöl (plus 2,5 Prozent) und Diesel (plus 1,6 Prozent). Strom, Fernwärme und Gas waren unverändert. Holzpellets waren um 1,6 Prozent billiger als im April. Der Brennholzpreis sank leicht um 0,2 Prozent.



Bei einem Anbieterwechsel lassen sich mitunter Kosten für Haushaltsenergie beträchtlich reduzieren. Wer wissen will, wie viel man sparen kann, sollte einen Blick auf Vergleichsplattformen wie etwa durchblicker.at oder e-control.at machen.