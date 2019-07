Die Hintergründe des tragischen Todes von Sinan P. sind nicht ganz geklärt. Fest steht vorerst, dass der bekannte Inhaber des VIP-Hair-Studios in der Nacht auf Samstag mit seiner Freundin unterwegs war. Bei einem Stopp in der Raststation in Hornstein dürfte es offenbar zum Streit zwischen den beiden gekommen sein. Verärgert habe P. seine Freundin stehen gelassen und sei verschwunden, wie Zeugenberichten zu entnehmen ist. Aufgetaucht ist der 26-Jährige dort nicht mehr.