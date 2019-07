Die Wasserballerinnen aus Ungarn und Südkorea haben sich einen Platz in der WM-Historie gesichert! In der WM-Vorrunde gewannen die Ungarinnen am Montag in Gwangju gegen Gastgeber Südkorea mit 64:0 (16:0, 18:0, 16:0, 14:0). Das bedeutete den höchsten Sieg in der Geschichte von Schwimm-Weltmeisterschaften.