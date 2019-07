Austria Wien engagiert sich seit vielen Jahren im Rahmen der Football Club Social Alliance der Scort-Foundation für die Ausbildung von jungen Fußballtrainern in benachteiligten Regionen der Welt. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Moduls in Tansania im April wurde das zweite Modul vom 7. bis 10. Juli 2019 in Tanga, einer Hafenstadt im Nordosten des Landes, durchgeführt.