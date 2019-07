Heute vor genau 50 Jahren, um exakt 9.32 Uhr Ortszeit, sind die Astronauten Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins im Rahmen der Mission „Apollo 11“ mit einer „Saturn V“-Rakete vom Launch Complex 39A des Kennedy Space Center in Florida ins Weltall abgehoben. Ihr Ziel: der Mond, hinter dem das Trio in einer Raumkapsel drei Tage später in eine Umlaufbahn einschwenkt und den Armstrong und Aldrin schließlich als erste Menschen am 20. Juli 1969 betreten werden.