Konzert im Olympiastadion

Pink („Just Like A Pill“, „So What“) spielte am Sonntagabend im Rahmen ihrer Deutschlandtour ein zweistündiges Konzert im Berliner Olympiastadion und holte dabei auch ihre achtjährige Tochter Willow auf die Bühne. Von ihrem Aufenthalt postete sie außerdem ein Foto vom Gendarmenmarkt und davon, wie sie in einer Bar Cocktails mixt.