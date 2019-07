Wie Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber krone.at erklärte, hätten Zeugen am Samstag bei einer Polizeiinspektion die Beamten über das Video, das offenbar seit Freitag in den sozialen Medien kursierte und der Tageszeitung „Heute“ zugespielt wurde, in Kenntnis gesetzt. „Die Beamten haben den Vorfall aufgenommen und an das zuständige Stadtpolizeikommando weitergeleitet“, berichtete Steirer.