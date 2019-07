Es muss bei Flugübungen passiert sein: Direkt neben der Ringstraße entdeckte einen Passantin am Sonntag einen ihr unbekannten Vogel am Boden kauern. Da er aufgrund von Autos und auch Katzen in Gefahr war, sprach sie zwei Polizisten an, die gerade auf Streifendienst waren. Sofort eilten sie zum genannten Ort. Verzweifelt versuchte das kleine gefiederte Tier, von dort weg zu kommen, was ihm aber nicht gelang.