Im Kampf gegen illegale Straßenrennen im Süden Wiens lässt die Polizei derzeit nicht locker. Auch am vergangenen Wochenende schwärmten die Beamten entlang der Triester Straße aus, um Raser in ihren aufgemotzten Fahrzeugen aus dem Verkehr zu ziehen. Dutzende Fahrzeuge wurden überprüft. Das Fazit: 14 Lenkern wurden an Ort und Stelle aufgrund von „technischen Mängeln und Gefahr im Verzug“ die Kennzeichen abgenommen.