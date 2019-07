„Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz“

Nach Angaben von Greenpeace gehen rund 30 Prozent aller Amazon-Retouren nicht wieder in den direkten Verkauf. „Jeden Tag werden bei Amazon Tausende neuwertiger Waren zerstört. Das ist ein Skandal“, so Wohlgemuth. Die Wegwerfmentalität der Versandhändler sei ein Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz. In jedem einzelnen sinnlos zerstörten Produkt steckten wertvolle Ressourcen.