Mediziner führten trotz Hinweis von Tochter keine Biopsie durch

Auf der Heimreise ging es dem Mann jedoch zunehmend schlechter: Als sich der 66-Jährige im Krankenhaus für die Untersuchung auszieht, bemerkt das Personal schwarze offene Stellen an seinem Rücken, seinen Armen und Beinen. Obwohl Cheryl schon zu diesem Zeitpunkt den schrecklichen Verdacht hatte, dass es sich um fleischfressende Bakterien handeln könnte, die in diesem Gewässer vorkommen, gingen die Mediziner diesem Hinweis nicht nach: Die Medien hätten in ihrer Berichterstattung über die potenziell tödlichen Bakterien übertrieben. Man nehme vielmehr an, dass Staphylokokken schuld am Gesundheitszustand des Mannes seien. Eine Biopsie wurde nicht durchgeführt.