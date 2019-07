Muay Thai-Fighterin Stella Hemetsberger schwitzt zur Zeit auf der Trauminsel Koh Samui um bei der am kommenden Wochenende beginnenden Weltmeisterschaft in Bangkok zuzuschlagen. Aber nicht nur für Hemetsberger sind die Titelkämpfe in Thailands Hauptstadt wichtig: Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees sind vor Ort um sich ein Bild zu machen und über eine eventuelle Aufnahme der Sportart ins Programm der Spiele 2028 zu beraten. Für PSV-Mann Cole Strbulovic käme die Olympia-Premiere zwar zu spät, in Bangkok will der 40-jährige EM-Dritte von 2018 aber überraschen.