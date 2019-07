„Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann“

Zudem glaubt der Musiker stark an Übernatürliches, wie er gegenüber der „Sun“ ausplauderte: „Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann, die mein Leben und meinen Weg beeinflusst haben. Das Phänomen war immer konstant, es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich mir der Gegenwärtigkeit von etwas Ungesehenem nicht bewusst war. Der allererste Song, den ich schrieb, war ,Angels‘, und es geht darin um tatsächliche Engel. Die Leute denken, es geht um meine Mutter oder jemanden, den ich liebte, aber es geht darin in Wirklichkeit um Engel. Das war mein allergrößter Hit.“