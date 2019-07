Die Europa-Premiere von „König der Löwen“ ließen sich die Afrika-Fans Herzogin Meghan und Prinz Harry nicht entgehen. In bester Stimmung marschierten die Herzogin und der Herzog von Sussex in London über den roten Teppich, lächelten freundlich in die Kameras der wartenden Fans und tauschten immer wieder verliebte Blicke aus.