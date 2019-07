Kritiker fordern schon lange eine Gesamtlösung für ganz Wien. Das Parkverbot für alle Nicht-Wiener sollte Pendler auf die Schiene bringen - sollte man glauben. Zwar hat Niederösterreich mehr Park-&-Ride-Plätze als alle anderen Bundesländer zusammen, Öffi-Fahrer sind dennoch in der Minderzahl. Und das, obwohl Baustellen, wie etwa an der Altmannsdorfer Straße, noch bis Ende August allmorgendlich für Staus sorgen - oft sogar bis zurück auf die Südautobahn. Auch in Klosterneuburg löst eine - kleine - Baustelle derzeit Chaos aus. Betroffene berichten von drei- oder vierfacher Fahrtzeit in Richtung Wien. Einer fragt sich: „Wie soll das enden, wenn im Winter die Großbaustelle für die neue Heiligenstädter Hangbrücke losgeht?“