Und auch in einem Baumarkt am Stadtrand schlugen freche Taschendiebe zu. Denkbar, dass es sich um eine Bande handelt, die sich derzeit in der Stadt herumtreibt. „Jeder kann selbst etwas tun, um solchen Diebstählen vorzubeugen“, heißt es von der Polizei: keine großen Barbeträge einstecken, die Handtasche immer verschließen und nicht im Wagerl lassen.