Ein DNA-Test habe ergeben, dass es sich um drei Knochen des vermissten 21-jährigen Ferrieux handelte, sagte Polizeivertreter Paul Fehon am Montag. Ein weiterer kleiner Knochen sei am Sonntag, ebenfalls am Strand von Shelly Beach an der australischen Ostküste, gefunden worden. Ob es sich dabei um sterbliche Überreste des bisher spurlos verschwundenen Briten handelt, ist noch offen.