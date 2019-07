Höchste Explosionsgefahr am Sonntag auf der A5, der Nordautobahn, im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach: Ein gasbetriebenes Auto war aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten. Die Insassen konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr war der nachfolgende Löscheinsatz überaus gefährlich.