Die Rakete sollte „Chandrayaan-2“ vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre im Unionsstaat Andhra Pradesh ins All befördern. Der Orbiter hat ein Landemodul an Bord, das am Südpol des Mondes aufsetzen soll. Ein Forschungsfahrzeug soll dann auf der Oberfläche des Erdtrabanten unter anderem nach Spuren von Wasser suchen.