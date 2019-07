Und wirklich: Zerkratzt, am linken Bein blutend, völlig verschwitzt und durstig komme ich in unserer Bucht an - ein Kiesstrand mit so glasklarem Wasser, dass man jeden Fisch und jede Muschel mit freiem Auge erkennt. Da stehen drei verlassene Fischerhütten, die Sonne strahlt vom Himmel - und kein Mensch ist weit und breit zu sehen.