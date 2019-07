Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete, der in Italien wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung ein gerichtliches Nachspiel droht (siehe auch Video oben), hat sich in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung einmal mehr für die Aufnahme von Migranten in Europa aufgesprochen. „Die, die in Libyen sind, müssen dort sofort raus in ein sicheres Land!“, sagte die Schiffsführerin. Auch Menschen, die wegen des Klimawandels aus ihrer Heimat fliehen müssen, sollten von Europa aufgenommen werden. Rackete sprach in diesem Zusammenhang von einer „historischen Verantwortung an den Umständen in Afrika noch aus der Kolonialzeit“.