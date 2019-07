„Wir waren behäbig, haben sehr langsam gespielt“, schloss sich Kühbauer an. „Das hat sich in der zweiten Hälfte gebessert.“ Er sah vor dem Cup-Auftakt am Sonntag noch Steigerungspotenzial. „Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein müssen.“ Die Generalprobe bestreitet Rapid am Dienstag im burgenländischen Pinkafeld.