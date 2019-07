Apropos Spekulationen: Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass Sie in der neuen Regierung den wenig beliebten Justizminister Josef Moser ablösen. Was ist da dran?

Es gibt so viele Spekulationen. Noch ist nicht klar, wie die Wahlen am 29. September ausgehen und welche Mehrheiten es danach gibt. Ich freue mich jetzt auf die Delegationsleitung und setze alles daran, für die Bürger in der EU zu arbeiten.