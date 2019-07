38 Kindergärten kürzten nun ihre Betriebszeiten

LH-Vize Haberlander sieht die Auswirkungen bei weitem nicht so dramatisch. Von rund 730 Kindergärten hätten 38, die bisher länger als bis 13 Uhr geöffnet hatten, die Öffnungszeiten reduziert. „Dabei geht es oft nicht um Stunden, sondern um Minuten“, so die VP-Politikerin. In neun Gemeinden wurde die Betriebszeit um eine Viertelstunde gekürzt, in sechs Orten von 15 Minuten bis zu einer halben Stunde und in 13 weiteren von einer halben bis zu einer Stunde. Haberlander weist darauf hin, dass vielerorts bei Bedarf auch alternative Betreuungsformen bestehen. Ein Beispiel seien die Tagesmütter.