„Keine Stelleninserate“

Das Rote Kreuz zahle den Doktoren nur die Hälfte von dem, was der Kollektivvertrag vorsieht. Bayer legt im Streit ordentlich nach: „Ich habe in diesem Jahr noch kein einziges Stelleninserat gesehen, in dem Blutspende-Ärzte gesucht werden. Wer keine sucht, der wird auch keine finden.“