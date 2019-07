Ob das jüngste Inn-Hochwasser den entscheidenden Rückenwind für den Strasser Wasserfischer-Bauer Alfred Enthofer und seinen Verein brachte? Mehr denn je ist er überzeugt, dass die derzeit geplanten Retentionsflächen am Inn an falschen Orten geplant seien. „Die großen Retentionsflächen nützen nichts, wenn diese – so wie jetzt passiert – schon mit Grundwasser voll sind“, betont Enthofer. Im selben Boot sieht er Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger, der die Flächen seiner Bauern nicht opfern will: „Solange es unterschiedliche Expertisen gibt, kann man sich für keine Projektvorschläge entscheiden, es braucht Klarheit.“