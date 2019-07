Veränderte Mischmengen

Und so wurden bei dem Planspiel, bei dem die „Steirerkrone“ spionieren durfte, harte Geschütze aufgefahren. 30 völlig unterschiedliche Szenarien wurden geübt. Neben alltäglichen Internet-Problemen, die die Firmen betreffen können (eine österreichische Großbank muss beispielsweise jeden Tag an die 100.000 Hacker-Angriffe abwehren), ging es auch um veränderte Mischmengen in der Produktion, eine Bombendrohung und einen Schusswechsel am Betriebsgelände und einen Verkehrsunfall der eigenen Kinder: Die Teilnehmer wurden mit allen möglichen Bedrohungen konfrontiert.