Eltern nehmen unsere Politiker in die Pflicht

Handlungsbedarf sehen Veronika K. und Nina F. bei der Politik. „Wieso kosten nicht alle Plätze gleich viel in Österreich? Wieso werden nicht alle Kinder gleich gefördert?“, will K. wissen. „Landespolitiker könnten die Öffnungszeiten an die Lebensrealitäten der Leute anpassen“, fordert F. (Kindergärten sind Angelegenheiten der Länder, Anm.). Auch wenn Politiker gerne Wien kritisieren, „in diesem Fall könnte man sich am Besseren orientieren“, meint die Mutter aus Schwechat.