Die kleine Stube des Lewisch existiert seit über 100 Jahren und ist doch so zeitlos wie die Abertausenden Schnitzel, die dort jahrzehntelang lang serviert wurden. „Ich habe von Gästen oft ‘Hier schmeckt’s wie bei Oma’ gehört“, erzählt Pächterin Theresa Fessler. Für die junge Köchin endet mit der Schließung am Ende des Jahres ein Lebensabschnitt. Für den Saggen eine Ära. Von der Stehbierhalle über vier Pächter hin zu dem, was es heute ist: Das Lewisch setzte stets auf traditionelle Küche in traditionellem, urigen Ambiente.