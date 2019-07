„Was uns als Mensch gut tut, kann man auch in das Geschäftsleben einflechten"

Zu den Tiroler Pionieren zählt Martin Sanoll, Chef der gleichnamigen Bio-Kosmetikfirma in Stams mit zwölf Mitarbeitern: „Laut einer Umfrage wünschen sich 80 Prozent der Menschen das Wirtschaftssystem sozialer, ökologischer und gerechter. Was uns als Mensch gut tut, kann man auch in das Geschäftsleben einflechten“. Er sei keineswegs Feind des Geldes, aber es sei bei Gott nicht das einzige Kriterium. Sanoll erstellte 2014 die erste Gemeinwohlbilanz (GWB).