Nach einem wechselhaften und zu kühlen Wochenende meldet sich ab Montag der Sommer zurück. Nach Angaben von Meteorologen steigen die Temperaturen kontinuierlich an und knacken voraussichtlich am Freitag wieder die 30-Grad-Marke. Zudem bietet der Himmel in der Nacht auf Mittwoch ein besonderes Spektakel.