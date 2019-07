Nicole Höpflinger wohnt bereits seit ihrer Kindheit in Oberndorf, Ortteil Ziegelhaiden, arbeitet in der Küche des örtlichen Krankenhauses und ist fest in der Gemeinde verankert. „Ich möchte mich für das große Vertrauen aller Mitglieder bedanken und freue mich auf diese Aufgabe. Unser Bürgermeister Georg Djundja darf sich auch in Zukunft auf ein tatkräftiges Team verlassen“, so die frischgewählte Ortsparteivorsitzende, der die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger ein besonderes Anliegen ist: „Gemeinsam für Oberndorf arbeiten heißt für uns, dass jedes Anliegen wichtig ist und jeder eingeladen ist, die Zukunft mitzugestalten.“