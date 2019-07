Gerade steht Daniel Craig als James Bond für die Dreharbeiten von „Bond 25“ in London vor der Kamera. Wer sein Nachfolger werden wird, darüber wurde in der Vergangenheit viel spekuliert. Doch damit hätte wohl niemand gerechnet! Wie die „Daily Mail“ berichtete, soll aus dem Geheimagenten in Zukunft eine Geheimagentin werden.