Bei der Kollision zweier Pkw ist am Samstag in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) eine Frau schwer verletzt worden. Ein tschechischer Pensionist hatte beim Abbiegen nach links ein Fahrzeug übersehen. Der andere Wagen wurde in der Folge von der Fahrbahn geschleudert und kam laut Polizei in einer Wiese zu stehen.