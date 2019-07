Vilimsky: „Strategie, uns auseinanderzudividieren, wird nicht aufgehen“

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies Blümels Aussagen am Sonntagnachmittag zurück: „Die gezeigte Strategie, die Freiheitliche Partei und ihre Wähler in einen Hofer- und einen Kickl-Block auseinanderzudividieren, wird nicht aufgehen.“ Kickl habe „fantastische Arbeit“ geleistet. In Wahrheit gehe es der ÖVP nicht um ihn, sondern um das Innenministerium, so Vilimsky, der den Ex-Partner auf dem Weg Richtung „Schwarz-Grün“ sieht.